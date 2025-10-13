Icon Menü
Hier gibt es Baumbestattungen im Westallgäu und im Landkreis Lindau

Friedhöfe im Allgäu

In diesen Gemeinden im Westallgäu sind Baumbestattungen möglich

Die Nachfrage nach der alternativen Bestattung wächst. Auf welchen Friedhöfen im Landkreis es Baumbestattungen gibt – und wo es in der Zukunft möglich sein soll.
Von Lara Schäle
    • |
    • |
    • |
    Seit November 2024 sind auf dem Bergfriedhof in Lindenberg Baumbestattungen möglich. Urnen werden unter einem Baum in Edelstahlhülsen platziert und verschlossen. Die Grabsiegel sind einheitlich mit einem Lebensbaum versehen.
    Seit November 2024 sind auf dem Bergfriedhof in Lindenberg Baumbestattungen möglich. Urnen werden unter einem Baum in Edelstahlhülsen platziert und verschlossen. Die Grabsiegel sind einheitlich mit einem Lebensbaum versehen. Foto: Lukas Huber (Archiv)

    Ein Blick auf die Friedhofskultur macht deutlich: Sie hat sich stark verändert. Beispielsweise bieten immer mehr Gemeinden im Westallgäu inzwischen Alternativen zur „klassischen“ Erdbestattung an oder planen das. Baumbestattungen sind dabei ein immer wiederkehrendes Thema bei den Friedhofsumgestaltungen – ein Trend, der offenbar Teil einer allgemeinen Entwicklung ist.

