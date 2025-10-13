In diesen Gemeinden im Westallgäu sind Baumbestattungen möglich

Ein Blick auf die Friedhofskultur macht deutlich: Sie hat sich stark verändert. Beispielsweise bieten immer mehr Gemeinden im Westallgäu inzwischen Alternativen zur „klassischen“ Erdbestattung an oder planen das. Baumbestattungen sind dabei ein immer wiederkehrendes Thema bei den Friedhofsumgestaltungen – ein Trend, der offenbar Teil einer allgemeinen Entwicklung ist.
Friedhöfe im Allgäu
