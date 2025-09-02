„Alle kochen nur mit Wasser“: Dieser Allgäuer Küchenchef stand schon mit Paul Bocuse am Herd

Seine Lehre hat er im Hotel Post am Kirchplatz gemacht. Mit 18 zog es ihn dann in die Welt hinaus: Düsseldorf, London, Südafrika, Lech am Arlberg. Er hat auf einem Kreuzfahrtschiff und in einem Kloster gekocht. In Johannesburg stand er sogar mit Paul Bocuse am Herd, dem Übervater aller Spitzenköche. Inzwischen ist Bruno Reichart wieder zurück in seinem Heimatort Scheidegg. Der 63-Jährige ist der Küchenchef im Hotel Edita – und wird dort bald ein ganz besonderes Menü kreieren.
Besonderes Sechs-Gang-Menü
