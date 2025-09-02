Besonderes Sechs-Gang-Menü „Alle kochen nur mit Wasser“: Dieser Allgäuer Küchenchef stand schon mit Paul Bocuse am Herd

Im Hotel Edita in Scheidegg kreiert Bruno Reichart zusammen mit einem Sternekoch aus der Schweiz bald ein besonderes Sechs-Gang-Menü. Wer hinter allem steckt.