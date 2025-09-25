37-Jähriger hinterlässt Schneise der Verwüstung bei Flucht in Isny

Erheblichen Sachschaden hat ein 37-Jähriger am Donnerstagvormittag in Isny auf der Flucht vor der Polizei angerichtet. Die Polizei hatte den Mann angesprochen, da vorliegende Erkenntnisse offenbar darauf hinwiesen, dass dieser sich in einem psychischen und eigengefährdenden Ausnahmezustand befindet. Nach der Kontaktaufnahme der Polizei in der Altstadt setzte sich der Mann an das Steuer seines PKW und fuhr davon.

Flucht in Isny: Polizistin verletzt, Autos angefahren

Unmittelbar nach dem Losfahren mit noch offener Tür habe der Mann zunächst eine Beamtin leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie wollte ihn stoppen, was aber nicht gelang. Auch einen Streifenwagen touchierte der 37-Jährige demnach. Er fuhr zunächst in Richtung Unterer Achstraße. Auf dem Weg Richtung Achener Weg prallte er nach Polizeiangaben gegen mehrere Fahrzeuge, eine Autofahrerin habe er „erheblich“ gefährdet, heißt es.

Auf dem Betriebsgelände eines Reisemobilherstellers angekommen, durchbrach der Flüchtende mit seinem Auto mehrere Zäune. Der Reaktion eines Arbeiters sei es zu verdanken, dass die Fahrt des Mannes zumindest örtlich stark eingegrenzt wurde. Er blockierte die Ausfahrt des Firmengeländes mit einem Schaufellader. Der 37-Jährige fuhr sein Auto in Folge gegen eine Gebäudewand, wo seine Fahrt - inzwischen von Polizeiautos eingekeilt - endete. Der entstandene Sachschaden liege im sechsstelligen Bereich, müsse aber noch genauer beziffert werden

Polizei findet Drogen bei Flüchtendem

Die Polizei teilte mit, dass der Mann auf seiner Fahrt offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand. In seiner Tasche seien mehrere Gramm synthetischer Drogen gefunden und sichergestellt worden. Den Mann erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen. Er wurde in einer Fachklinik untergebracht.

