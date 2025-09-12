In diesen Jobs haben Spätstarter jetzt noch Chancen auf eine Lehrstelle

Vor knapp zwei Wochen hat das neue Ausbildungsjahr begonnen – und damit sind auch im Landkreis Lindau viele junge Menschen in einen neuen Lebensabschnitt gestartet. Laut Annalena Haußer, Regionalgeschäftsführerin bei der Industrie- und Handelskammer Schwaben, waren es im Landkreis Lindau 300 Azubis in Produktion, Handel und Dienstleistungen. Das sind 15 Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr (261).
Knapp zwei Wochen nach Ausbildungsstart
