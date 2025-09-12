Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

In welchen Jobs im Landkreis Lindau Spätstarter jetzt noch Chance auf eine Ausbildung haben

Knapp zwei Wochen nach Ausbildungsstart

In diesen Jobs haben Spätstarter jetzt noch Chancen auf eine Lehrstelle

Im Landkreis Lindau haben Spätstarter noch die Möglichkeit, eine Ausbildung anzufangen. In welchen Bereichen man sich jetzt schon für 2026 bewerben sollte.
Von Lukas Huber
    • |
    • |
    • |
    Unter anderem in der Gastronomie gibt es auch knapp zwei Wochen nach Ausbildungsstart noch offene Stellen.
    Unter anderem in der Gastronomie gibt es auch knapp zwei Wochen nach Ausbildungsstart noch offene Stellen. Foto: Annette Riedl (dpa)

    Vor knapp zwei Wochen hat das neue Ausbildungsjahr begonnen – und damit sind auch im Landkreis Lindau viele junge Menschen in einen neuen Lebensabschnitt gestartet. Laut Annalena Haußer, Regionalgeschäftsführerin bei der Industrie- und Handelskammer Schwaben, waren es im Landkreis Lindau 300 Azubis in Produktion, Handel und Dienstleistungen. Das sind 15 Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr (261).

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden