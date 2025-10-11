Icon Menü
Infoabend: So könnte ein genossenschaftliches MVZ im Westallgäu aussehen

Gesundheit im Allgäu

Beteiligen sich mehrere Kommunen an einem MVZ in diesem Teil des Allgäus?

Welche Vorteile ein solches Modell aus Sicht eines Fachmannes hat und was sich Bürgermeister davon erhoffen.
Von Peter Mittermeier
    • |
    • |
    • |
    Der Löwensaal in Lindenberg war bei der Informationsveranstaltung für ein genossenschaftlich organisiertes MVZ voll besetzt.
    Der Löwensaal in Lindenberg war bei der Informationsveranstaltung für ein genossenschaftlich organisiertes MVZ voll besetzt. Foto: Peter Mittermeier

    Viele Menschen im Westallgäu verbinden mit den drei Buchstaben MVZ Hoffnung. Ein solches medizinisches Versorgungszentrum soll die Versorgung der Menschen in der ländlichen Region verbessern, zumindest aber dauerhaft sichern. „Es ersetzt kein Krankenhaus, kann aber ein wichtiger Baustein der medizinischen Versorgung sein“, sagte der Lindenberger Bürgermeister Eric Ballerstedt bei einer Informationsveranstaltung im städtischen Löwensaal. Dort erklärte Dr. Martin Felger, Geschäftsführer von Diomedes, wie ein genossenschaftlich organisiertes MVZ aussehen könnte. Nachfolgend ein Überblick - über Chancen, aber auch die Grenzen eines solchen Modells.

