Beteiligen sich mehrere Kommunen an einem MVZ in diesem Teil des Allgäus?

Viele Menschen im Westallgäu verbinden mit den drei Buchstaben MVZ Hoffnung. Ein solches medizinisches Versorgungszentrum soll die Versorgung der Menschen in der ländlichen Region verbessern, zumindest aber dauerhaft sichern. „Es ersetzt kein Krankenhaus, kann aber ein wichtiger Baustein der medizinischen Versorgung sein“, sagte der Lindenberger Bürgermeister Eric Ballerstedt bei einer Informationsveranstaltung im städtischen Löwensaal. Dort erklärte Dr. Martin Felger, Geschäftsführer von Diomedes, wie ein genossenschaftlich organisiertes MVZ aussehen könnte. Nachfolgend ein Überblick - über Chancen, aber auch die Grenzen eines solchen Modells.
