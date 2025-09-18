Betreiber von Biogasanlage im Allgäu stellt Insolvenzantrag: Was bedeutet das?

Aus dem Weidachweg gibt es schlechte Nachrichten für den Wirtschaftsstandort Isny. Wie Geschäftsführer Bernd Böck in einer Pressemitteilung erklärte, hat die Naturenergie Isny einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht gestellt. „Der Insolvenzantrag war aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein notwendiger Schritt“, wird Böck zitiert: „Wir sind uns bewusst, dass dies viele Fragen aufwirft. Deshalb ist uns eine offene und transparente Kommunikation besonders wichtig.“
Energieversorgung im Allgäu
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden