Energieversorgung im Allgäu Betreiber von Biogasanlage im Allgäu stellt Insolvenzantrag: Was bedeutet das?

Die Anlage deckt rund 17 Prozent des Eigenbedarfs einer Allgäuer Stadt ab. Folgen hat die Insolvenz wohl auch für etliche Landwirte. Wie es jetzt weitergeht.