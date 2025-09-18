Icon Menü
Insolvenz der Naturenergie Isny: Was bedeutet das für die Biogasanlage und Landwirte?

Energieversorgung im Allgäu

Betreiber von Biogasanlage im Allgäu stellt Insolvenzantrag: Was bedeutet das?

Die Anlage deckt rund 17 Prozent des Eigenbedarfs einer Allgäuer Stadt ab. Folgen hat die Insolvenz wohl auch für etliche Landwirte. Wie es jetzt weitergeht.
Von Michael Panzram
    Die Naturenergie Isny, die die Biogasanlage am Stadtrand betreibt, ist insolvent. Der Betrieb läuft im Moment aber weiter
    Die Naturenergie Isny, die die Biogasanlage am Stadtrand betreibt, ist insolvent. Der Betrieb läuft im Moment aber weiter Foto: Liane Menz

    Aus dem Weidachweg gibt es schlechte Nachrichten für den Wirtschaftsstandort Isny. Wie Geschäftsführer Bernd Böck in einer Pressemitteilung erklärte, hat die Naturenergie Isny einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht gestellt. „Der Insolvenzantrag war aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein notwendiger Schritt“, wird Böck zitiert: „Wir sind uns bewusst, dass dies viele Fragen aufwirft. Deshalb ist uns eine offene und transparente Kommunikation besonders wichtig.“

