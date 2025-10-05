„Viel Glück dabei gewesen“: Polizei nennt weitere Details zu Irrfahrt durch Stadt

Der Donnerstag vor gut einer Woche dürfte besonders der Polizei Isny als ein außergewöhnlicher in Erinnerung bleiben. Dass es kein Tag wurde, der Eingang ins Langzeitgedächtnis der ganzen Stadt finden sollte, hat offenbar nicht zuletzt mit Glück zu tun. Die Irrfahrt eines 37-jährigen Mannes, der sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hinterließ zwar Sachschäden, Menschen wurden allerdings nicht ernsthaft verletzt. Auf Nachfrage hat eine Polizeisprecherin weitere Details zu dem Vorfall genannt.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Irrfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Isny Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis