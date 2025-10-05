Icon Menü
„Irrfahrt in Isny: 37-Jähriger verursacht Chaos und Sachschäden mit Auto“

Spur der Verwüstung hinterlassen

„Viel Glück dabei gewesen“: Polizei nennt weitere Details zu Irrfahrt durch Stadt

Was genau ist vor einer Woche in Isny passiert? Die Polizei hat auf Nachfrage weitere Details zu der Irrfahrt eines 37-Jährigen bekanntgegeben.
Von Michael Panzram
    Was genau ist am vergangenen Donnerstagvormittag in Isny passiert? Die Polizei hat auf Nachfrage weitere Details zu der Irrfahrt eines 37-Jährigen bekannt gegeben. Foto: Michael Panzram

    Der Donnerstag vor gut einer Woche dürfte besonders der Polizei Isny als ein außergewöhnlicher in Erinnerung bleiben. Dass es kein Tag wurde, der Eingang ins Langzeitgedächtnis der ganzen Stadt finden sollte, hat offenbar nicht zuletzt mit Glück zu tun. Die Irrfahrt eines 37-jährigen Mannes, der sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hinterließ zwar Sachschäden, Menschen wurden allerdings nicht ernsthaft verletzt. Auf Nachfrage hat eine Polizeisprecherin weitere Details zu dem Vorfall genannt.

