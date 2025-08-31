Bei diesem Offroad-Rennen im Allgäu starten am Wochenende nur historische Motorräder

Wer Motorsport und historische Geländemotorräder mag, der ist von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. September, beim „Isny Classic“ richtig. Zum 17. Mal lädt dann der Motorradsportclub zu seinem Offroad-Event, für das laut Mitteilung Teilnehmer wie auch Besucher aus der ganzen Welt anreisen. Darunter seien teils auch namhafte Landes-, Europa- und Weltmeister.

Dass das Spektakel, das sich „Zuverlässigkeitsfahrt“ nennt, auch in der Szene beliebt ist, zeigt sich anhand der großen Nachfrage und eines großen Startfelds. Schon wenige Tage nach Nennungsstart sei die Gruppe mit über 300 Fahrerinnen und Fahrern im Frühjahr komplett ausgebucht gewesen, teilt das Stadtmarketing mit.

So alt müssen die Motorräder bei Isny Classic sein

Teilnehmen dürfen dabei grundsätzlich alle straßentauglichen Geländemotorräder aus den frühen 1950ern bis spätestens zum Baujahr 1979. Das ist neu, denn bislang durften nur Fahrzeuge bis Baujahr 1978 mitmachen. Außerdem gilt: Alle Maschinen müssen einen Hubraum von 50 bis 1000 Kubikzentimeter haben.

Am Freitag geht es mit der Papier- und Fahrzeugabnahme (13 bis 20 Uhr) sowie mit dem Festzeltbetrieb am Festplatz am Rain los. Die Motoren gehen dann am Samstag, ab 11 Uhr, und am Sonntag, 10 Uhr an. Die Siegerehrung ist für den Sonntagnachmittag angesetzt. Gefahren wird an beiden Tagen auf einer circa 47 km langen Strecke, die rund um Isny führt.

Worauf es beim Rennen in Isny ankommt

Geplant sind jeweils zwei Runden über Wiesen und Wälder, entlang der Argen und durch die umliegenden Ortschaften. Auf der Route finden sich abwechslungsreiche Sonderprüfungen und technischen Passagen. Bei der Isny Classic geht es aber keineswegs um Höchstgeschwindigkeit, sondern um Ausdauer, Technik und das sichere Beherrschen der Maschine im Gelände – und das bei jedem Wetter. Sonnenschein macht die Strecke zum Vergnügen, Regen hingegen verwandelt die Hügel und Waldwege in echte Herausforderungen für Mensch und Maschine. (pm, lh)

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.mscisny.de.