Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Käsefest am 29./30.August 2025 in Lindenberg: Wie wird das Wetter und welche Folgen hat es

Am 29. und 30. August

Schlechtes Wetter im Allgäu angesagt: Was bedeutet das für das Käsefest in Lindenberg?

Das Käse- und Gourmetfest in Lindenberg ist wegen eines Unwetters auch schon abgebrochen worden. Woran sich die Stadt orientiert und wie es diesmal aussieht.
Von Benjamin Schwärzler
    • |
    • |
    • |
    Citymanager Sascha Schmid organisiert das Käse- und Gourmetfest in Lindenberg. Mehr als 80 Anbieter sind jedes Jahr dabei. Für die Käserei Baldauf ist es ein Heimspiel.
    Citymanager Sascha Schmid organisiert das Käse- und Gourmetfest in Lindenberg. Mehr als 80 Anbieter sind jedes Jahr dabei. Für die Käserei Baldauf ist es ein Heimspiel. Foto: Susi Donner

    Auch wenn die Wetteraussichten für dieses Wochenende teilweise durchwachsen sind: Das Käse- und Gourmetfest in Lindenberg soll wie geplant stattfinden. „Regen und kühlere Temperaturen sind für uns kein Absagegrund“, sagt Citymanager Sascha Schmid, der die zweitägige Veranstaltung federführend organisiert. Unwetter, Hagel oder schwere Stürme seien derzeit nicht angesagt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden