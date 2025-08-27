Schlechtes Wetter im Allgäu angesagt: Was bedeutet das für das Käsefest in Lindenberg?

Auch wenn die Wetteraussichten für dieses Wochenende teilweise durchwachsen sind: Das Käse- und Gourmetfest in Lindenberg soll wie geplant stattfinden. „Regen und kühlere Temperaturen sind für uns kein Absagegrund“, sagt Citymanager Sascha Schmid, der die zweitägige Veranstaltung federführend organisiert. Unwetter, Hagel oder schwere Stürme seien derzeit nicht angesagt.
Am 29. und 30. August
