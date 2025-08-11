Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Kamin-Abriss beim Hutmuseum in Lindenberg beginnt: Zeitplan, Gründe, Ablauf, Öffnungszeiten

Markantes Bauwerk im Allgäu

„Es tut mir richtig weh“: Jetzt wird der Kamin beim Hutmuseum in Lindenberg abgerissen

Ein Stück Stadtgeschichte verschwindet: Die Bauarbeiten an der Kulturfabrik haben begonnen. Wie der Zeitplan aussieht und was mit den Steinen passiert.
Von Benjamin Schwärzler
    • |
    • |
    • |
    Der Kamin beim Hutmuseum wird abgerissen. An diesem Montag hat die beauftragte Fachfirma die Baustelle eingerichtet.
    Der Kamin beim Hutmuseum wird abgerissen. An diesem Montag hat die beauftragte Fachfirma die Baustelle eingerichtet. Foto: Benjamin Schwärzler

    Er prägt das Stadtbild – aber er ist eben auch ein großes Sorgenkind. Nun sind seine Tage gezählt. Der 28 Meter hohe Kamin am Hutmuseum in Lindenberg wird abgerissen. An diesem Montag (11. August) haben die Arbeiten begonnen. Die Baustelle wurde eingerichtet. „Es tut mir wirklich richtig weh. Es ist ein ganz großer Verlust“, sagt Museumsleiterin Angelika Schreiber.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden