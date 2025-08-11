„Es tut mir richtig weh“: Jetzt wird der Kamin beim Hutmuseum in Lindenberg abgerissen

Er prägt das Stadtbild – aber er ist eben auch ein großes Sorgenkind. Nun sind seine Tage gezählt. Der 28 Meter hohe Kamin am Hutmuseum in Lindenberg wird abgerissen. An diesem Montag (11. August) haben die Arbeiten begonnen. Die Baustelle wurde eingerichtet. „Es tut mir wirklich richtig weh. Es ist ein ganz großer Verlust“, sagt Museumsleiterin Angelika Schreiber.
Markantes Bauwerk im Allgäu
