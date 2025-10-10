So läuft die große Katastrophenschutzübung im Landkreis Lindau heute ab

Im Landkreis Lindau ist eine große Katastrophenschutzübung angelaufen. Die Einsatzkräfte müssen eine Vielzahl von Herausforderungen bewältigen, so Kreisbrandrat Wolfgang Endres.

Katastrophenschutzübung im Landkreis Lindau: Die Szenarien

Angenommen wird ein schwerer Unfall in Scheidegg an der Grenze zu Vorarlberg. Die Staatsstraße ist dort gesperrt. Zwei Pkw, ein Sprinter und ein Traktor mit Anhänger sind involviert. Die Fahrzeuge sind verkeilt, ein Baum umgestürzt. Fast ein Dutzend Verletzte sind zu beklagen, dazu eine verletzte Kuh.

Große Übung beim Sägewerk Poschenrieder in Schüttentobel

Fast gleichzeitig wird ein zweites Großschadensereignis beim Sägewerk Poschenrieder in Schüttentobel (Gemeinde Grünenbach) simuliert. Dort wird ein Brand in einer Halle angenommen, der auf einen angrenzenden Wald übergreift. Das benachbarte Seniorenheim wird für eine Evakuierung vorbereitet.

Alarmiert werden mehr als 500 Helfer von BRK, Feuerwehr und technischem Hilfswerk, die mit Dutzenden Fahrzeugen anrücken. Eingebunden sind auch eine Feuerwehr aus Vorarlberg und die Rettungsleitstellen Feldkirch und Bodensee/Oberschwaben. „Die Verletzten werden nicht nur vor Ort versorgt, sondern anschließend in die frühere Rotkreuzklinik nach Lindenberg gebracht“, kündigt ein Vertreter des BRK an.

Landkreis Lindau: Große Katastrophenschutzübung alle sechs Jahre

Das Landratsamt Lindau hat die Führungsgruppe Katastrophenschutz einberufen.

Die Warnapp wird bei der Übung nicht aktiviert. Im Ernstfall wäre das nach Auskunft des Landratsamtes der Fall.

Der Landkreis hält alle sechs Jahre eine große Katastrophenschutzübung mit unterschiedlichen Szenarien ab. Mit einem Ende der aktuellen Übung wird gegen 21 Uhr gerechnet.

