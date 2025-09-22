Icon Menü
Kita Don Bosco Heimenkirch: Die Erweiterung verzögert sich, wann der Bau startet

Kindergarten im Allgäu

„In zwei Jahren ist nichts passiert“: Warum sich diese Kita-Erweiterung jetzt weiter verzögert

Der Gemeinderat Heimenkirch hatte dem Bauentwurf für die Kita Don Bosco bereits zugestimmt. Warum dieser nun ausgetauscht werden muss und wann der Bau beginnt.
Von Lara Schäle
    • |
    • |
    • |
    Die Kita Don Bosco an der Kolpingstraße in Heimenkirch soll erweitert werden. Die Kosten werden auf mehr als 1,3 Millionen Euro geschätzt.
    Die Kita Don Bosco an der Kolpingstraße in Heimenkirch soll erweitert werden. Die Kosten werden auf mehr als 1,3 Millionen Euro geschätzt. Foto: Lukas Huber

    Für einen langen Atem hat sich in der Heimenkircher Gemeinderatssitzung Sabrina Strasser bei Erzieherinnen und Eltern bedankt und kritisiert, dass „in zwei Jahren de facto nichts passiert“ sei. Gemeint war damit die Erweiterung der Kindertagesstätte Don Bosco, die sich zuletzt erneut verzögert hat. Planer Martin Brenner stellte in der Sitzung die mittlerweile dritte Variante für das geplante Projekt vor – und am Ende fasste das Gremium auch einen Beschluss.

