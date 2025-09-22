„In zwei Jahren ist nichts passiert“: Warum sich diese Kita-Erweiterung jetzt weiter verzögert

Für einen langen Atem hat sich in der Heimenkircher Gemeinderatssitzung Sabrina Strasser bei Erzieherinnen und Eltern bedankt und kritisiert, dass „in zwei Jahren de facto nichts passiert“ sei. Gemeint war damit die Erweiterung der Kindertagesstätte Don Bosco, die sich zuletzt erneut verzögert hat. Planer Martin Brenner stellte in der Sitzung die mittlerweile dritte Variante für das geplante Projekt vor – und am Ende fasste das Gremium auch einen Beschluss.
Kindergarten im Allgäu
