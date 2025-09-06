Wie das Zuhause dieser Allgäuer Familie zur Chiliplantage geworden ist

Das Haus der Familie Diem in Wigratzbad gleicht einer Chiliplantage: An jeder freien Stelle auf der Terrasse, auf dem Balkon und im Gewächshaus stehen Töpfe. Überall leuchten gelbe und rote Früchte zwischen grünen Blättern hervor. Es ist spür- und sichtbar: Hier wächst eine scharfe Leidenschaft, ein kleines Paradies für Chili-Liebhaber – und das mitten im Westallgäu.
Eine Liebe für Scharfes
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden