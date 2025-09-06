Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Leidenschaft für Chili wird zu Nebenberuf: Diese Allgäuer Familie züchtet scharfe Pflanzen

Eine Liebe für Scharfes

Wie das Zuhause dieser Allgäuer Familie zur Chiliplantage geworden ist

Anfangs waren es nur Salat und Gemüse: Wie dieses Paar aus dem Landkreis Lindau aus einer Leidenschaft für feurige Pflänzchen einen Nebenberuf gemacht hat.
Von Susi Donner
    • |
    • |
    • |
    Niklas und Sabrina Diem züchten in Wigratzbad feurige Pflanzen, unter anderem die Sorte "Carolina Reaper", die als zweitschärfste Chili der Welt gilt.
    Niklas und Sabrina Diem züchten in Wigratzbad feurige Pflanzen, unter anderem die Sorte "Carolina Reaper", die als zweitschärfste Chili der Welt gilt. Foto: Susi Donner

    Das Haus der Familie Diem in Wigratzbad gleicht einer Chiliplantage: An jeder freien Stelle auf der Terrasse, auf dem Balkon und im Gewächshaus stehen Töpfe. Überall leuchten gelbe und rote Früchte zwischen grünen Blättern hervor. Es ist spür- und sichtbar: Hier wächst eine scharfe Leidenschaft, ein kleines Paradies für Chili-Liebhaber – und das mitten im Westallgäu.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden