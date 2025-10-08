Das müssen Besucher zum letzten Viehscheid im Allgäu wissen

In höheren Lagen liegt schon Schnee – und deshalb sind die Rinder, die den Sommer auf Allgäuer Bergwiesen verbracht haben, längst zurück im Tal. Ein letzter Alpabtrieb steht an diesem Samstag aber noch in Heimhofen bei Grünenbach (Landkreis Lindau) auf dem Plan. Doch warum findet die Veranstaltung des Viehscheidvereins so spät statt, wie viele Tiere sind involviert und was können Besucher erleben? Diese und andere Fragen beantwortet unsere Zeitung.
Alpabtrieb-Finale 2025
