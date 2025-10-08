Icon Menü
Letzter Viehscheid 2025 im Allgäu: Was beim Alpabtrieb in Heimhofen geboten ist

Alpabtrieb-Finale 2025

Das müssen Besucher zum letzten Viehscheid im Allgäu wissen

Fragen und Antworten zum Viehscheid 2025 in Heimhofen bei Grünenbach: Was geboten ist, wie viele Tiere involviert sind und wo die Gäste parken können.
Von Lukas Huber
    Im vergangenen Jahr haben den Viehscheid in Heimhofen etwa 1000 Menschen besucht. Grünenbach, Heimhofen, Viehscheid, Tradition, Alpsommer, Huimhofe, Fotos: Olaf Winkler -
    Im vergangenen Jahr haben den Viehscheid in Heimhofen etwa 1000 Menschen besucht. Grünenbach, Heimhofen, Viehscheid, Tradition, Alpsommer, Huimhofe, Fotos: Olaf Winkler - Foto: Olaf Winkler (Archiv)

    In höheren Lagen liegt schon Schnee – und deshalb sind die Rinder, die den Sommer auf Allgäuer Bergwiesen verbracht haben, längst zurück im Tal. Ein letzter Alpabtrieb steht an diesem Samstag aber noch in Heimhofen bei Grünenbach (Landkreis Lindau) auf dem Plan. Doch warum findet die Veranstaltung des Viehscheidvereins so spät statt, wie viele Tiere sind involviert und was können Besucher erleben? Diese und andere Fragen beantwortet unsere Zeitung.

