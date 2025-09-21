Icon Menü
Lindenberg: Bürgermeister Eric Ballerstedt tritt nicht mehr an – Wer wird sein Nachfolger?

Kommunalwahl 2026 im Allgäu

Bürgermeister tritt in Lindenberg nicht mehr an: Wie gehen die Parteien jetzt damit um?

Amtsinhaber Eric Ballerstedt hat seinen Abschied angekündigt. Bisher gibt es in Lindenberg nur einen Bewerber für das Rathaus. Aber bleibt es auch dabei?
Von Benjamin Schwärzler
    Das Rathaus in Lindenberg bekommt einen neuen Chef. Bürgermeister Eric Ballerstedt tritt 2026 nicht mehr zur Wahl an. Foto: Benjamin Schwärzler

    Lindenberg bekommt einen neuen Bürgermeister. Eric Ballerstedt (49) hat am vergangenen Montag im Stadtrat bekannt gegeben, nach zwölf Jahren Amtszeit nicht wieder anzutreten. Stand jetzt gibt es in der 11.500-Einwohner-Stadt nur einen Bewerber für die Wahl am 8. März 2026: Peter Stahl. Der frühere CEO von Hochland wird für die Unabhängige Liste (ULLi) antreten und soll im November nominiert werden.

