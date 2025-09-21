Bürgermeister tritt in Lindenberg nicht mehr an: Wie gehen die Parteien jetzt damit um?

Lindenberg bekommt einen neuen Bürgermeister. Eric Ballerstedt (49) hat am vergangenen Montag im Stadtrat bekannt gegeben, nach zwölf Jahren Amtszeit nicht wieder anzutreten. Stand jetzt gibt es in der 11.500-Einwohner-Stadt nur einen Bewerber für die Wahl am 8. März 2026: Peter Stahl. Der frühere CEO von Hochland wird für die Unabhängige Liste (ULLi) antreten und soll im November nominiert werden.
Kommunalwahl 2026 im Allgäu
