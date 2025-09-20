Icon Menü
Lindenberg plant 33 Millionen Euro für Grundschule: Diskussion um Finanzierung und pädagogisches Konzept

Bildung im Allgäu

33 Millionen Euro für eine Grundschule: „Bei den Zahlen bekomme ich etwas Schnappatmung“

Lindenberg plant die Sanierung und Erweiterung ihrer Grundschule. Im Stadtrat sorgt nicht nur die Finanzierung des Mega-Projektes für Diskussionen.
Von Peter Mittermeier
    Sanierung Grundschule Lindenberg, Neubau Turnhalle parallel zur Hirschstraße, Antoniusplatz
    Sanierung Grundschule Lindenberg, Neubau Turnhalle parallel zur Hirschstraße, Antoniusplatz Foto: Benjamin Schwärzler

    Es wird das größte Projekt in der neueren Geschichte von Lindenberg. Entsprechend intensiv hat der Stadtrat über die geplante Erweiterung und Sanierung der Grundschule diskutiert. Unter anderem ging es dabei um folgende Themen.

