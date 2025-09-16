Nach zwölf Jahren ist Schluss. Der Bürgermeister der 11.000-Einwohner-Stadt Lindenberg, Eric Ballerstedt, wird bei der Wahl im März 2026 nicht mehr antreten. Das hat er am Ende der Stadtratssitzung am Montagabend bekannt gegeben. Als Grund nannte er vor allem persönliche Gründe, in erster Linie die Familie. „Ich will nicht, dass meine Kinder als Kinder des Bürgermeisters aufwachsen“, sagte der 49-Jährige.
Kommunalwahl 2026 in Bayern
