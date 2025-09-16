Icon Menü
Lindenberger Bürgermeister Eric Ballerstedt tritt 2026 zurück – Familie im Fokus

Kommunalwahl 2026 in Bayern

„Ich will nicht, dass meine Kinder als Kinder des Bürgermeisters aufwachsen“

Der Bürgermeister dieser Allgäuer Stadt tritt bei der Wahl 2026 nach nur zwei Perioden nicht mehr an. Familie und Arbeit als Rathauschef lassen sich nicht vereinbaren, sagt er.
Von Peter Mittermeier
    • |
    • |
    • |
    Eric Ballerstedt ist seit elf Jahren Bürgermeister.
    Eric Ballerstedt ist seit elf Jahren Bürgermeister. Foto: Benjamin Schwärzler (Archiv)

    Nach zwölf Jahren ist Schluss. Der Bürgermeister der 11.000-Einwohner-Stadt Lindenberg, Eric Ballerstedt, wird bei der Wahl im März 2026 nicht mehr antreten. Das hat er am Ende der Stadtratssitzung am Montagabend bekannt gegeben. Als Grund nannte er vor allem persönliche Gründe, in erster Linie die Familie. „Ich will nicht, dass meine Kinder als Kinder des Bürgermeisters aufwachsen“, sagte der 49-Jährige.

