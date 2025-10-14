Anti-Terror-Sperren sind auch im Westallgäu Alltag geworden

Beim Huttag Mitte Mai gab es in Lindenberg (Westallgäu) erstmals Sperren gegen mögliche Amokfahrer. Quer gestellte Lkw sollten damals einen möglichen Terroranschlag verhindern. Das gefiel nicht jedem Huttag-Besucher, wie der Vorsitzende der Leistungsgemeinschaft (LG) Lindenberg, Daniel Haisermann, jetzt bei der Jahresversammlung zurückblickte. Doch ohne einen solchen Schutz seien Großveranstaltungen wie der Huttag nicht mehr möglich, machte auch Bürgermeister Eric Ballerstedt deutlich. Daher sei die Stadt mit anderen Westallgäuer Kommunen im Gespräch, um eine „zertifizierte Lösung“ anzuschaffen. Die koste aber wohl einen „mittleren, sechsstelligen Betrag“.

