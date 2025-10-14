Icon Menü
Lindenberger Leitungsgemeinschaft: Huttag, Anti-Terror-Sperren und Blaulichttag

Einzelhandel im Allgäu

Anti-Terror-Sperren sind auch im Westallgäu Alltag geworden

Genutzt worden sind sie auch beim Huttag. Das hat nicht jedem Besucher gefallen, berichten Einzelhändler. Was ihre Leistungsgemeinschaft alles plant.
Von Olaf Winkler
    • |
    • |
    • |
    Mit massiven Betonblöcken war der Huttag gesichert.
    Mit massiven Betonblöcken war der Huttag gesichert. Foto: Susi Donner

    Beim Huttag Mitte Mai gab es in Lindenberg (Westallgäu) erstmals Sperren gegen mögliche Amokfahrer. Quer gestellte Lkw sollten damals einen möglichen Terroranschlag verhindern. Das gefiel nicht jedem Huttag-Besucher, wie der Vorsitzende der Leistungsgemeinschaft (LG) Lindenberg, Daniel Haisermann, jetzt bei der Jahresversammlung zurückblickte. Doch ohne einen solchen Schutz seien Großveranstaltungen wie der Huttag nicht mehr möglich, machte auch Bürgermeister Eric Ballerstedt deutlich. Daher sei die Stadt mit anderen Westallgäuer Kommunen im Gespräch, um eine „zertifizierte Lösung“ anzuschaffen. Die koste aber wohl einen „mittleren, sechsstelligen Betrag“.

