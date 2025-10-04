Matthias Platzeck wirbt für Verständnis mit Ostdeutschen: "Wir haben noch viel zu tun"

„Vieles ist nicht zu reparieren“, stellte Matthias Platzeck im Rückblick auf Fehler bei der Wiedervereinigung fest. Aber: „Miteinander reden hilft“. Am Tag der Deutschen Einheit hat Platzeck den Scheidegger Friedenspreis erhalten. Er nutzte seine Rede im Kurhaus, um seinen Blick als Ostdeutscher zu vermitteln. Dabei ging er auch auf Fehler ein, die bei der Wiedervereinigung gemacht wurden.
Friedenspreis im Allgäu vergeben
