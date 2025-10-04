Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Matthias Platzeck bekommt Scheidegger Friedenspreis. Er fordert Verständnis für Ostdeutsche

Friedenspreis im Allgäu vergeben

Matthias Platzeck wirbt für Verständnis mit Ostdeutschen: "Wir haben noch viel zu tun"

Früherer Ministerpräsident von Brandenburg bekommt Scheidegger Friedenspreis. Welche Fehler bei der Deutschen Einheit gemacht wurden und was er sich wünscht.
Von Olaf Winkler
    • |
    • |
    • |
    Die Gäste der Preisverleihung applaudierten Matthias Platzeck im Stehen.
    Die Gäste der Preisverleihung applaudierten Matthias Platzeck im Stehen. Foto: Olaf Winkler

    „Vieles ist nicht zu reparieren“, stellte Matthias Platzeck im Rückblick auf Fehler bei der Wiedervereinigung fest. Aber: „Miteinander reden hilft“. Am Tag der Deutschen Einheit hat Platzeck den Scheidegger Friedenspreis erhalten. Er nutzte seine Rede im Kurhaus, um seinen Blick als Ostdeutscher zu vermitteln. Dabei ging er auch auf Fehler ein, die bei der Wiedervereinigung gemacht wurden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden