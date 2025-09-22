Mehrere Mädchen in Wangen belästigt: Wer hat etwas beobachtet?

Am vergangenen Mittwoch sind mehrere Jugendliche von einem bislang unbekannten Mann am Bahnhof in Wangen belästigt worden. Gegen 14 Uhr sprach der Mann zunächst ein 14-jähriges Mädchen an, machte schlüpfrige Aussagen und suchte ihre Nähe, wie die Polizei mitteilt.

Das Mädchen gab dem Mann zu verstehen, er solle sie in Ruhe lassen. Dann ging sie weg. Doch der Mann soll noch weitere Mädchen im Jugendalter auf ähnliche Art belästigt haben. Einer Jugendlichen legte er dabei wohl die Hand auf die Schulter. Schließlich stieg der Mann in einen Bus Richtung Deuchelried.

Polizei sucht nach Augenzeugen.

Etwa 30 bis 40 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur soll der unbekannte Täter sein, mit dunkler Hautfarbe und Glatze. Am Mittwoch trug er eine Brille mit schwarzem Gestell, eine kurze Jeans, ein Hemd mit bunten Streifen und rote oder pinke Turnschuhe. Er hatte eine Bierdose in der Hand und eine Schachtel Zigaretten in der Hosentasche.

Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Augenzeugen des Vorfalls oder weitere Personen, die der Mann belästigt haben könnte, sich unter der Telefonnummer 07522/9840 zu melden.