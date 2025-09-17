Premiere für ein neues Format: Was bei der „Nacht der Wirtschaft“ in Wangen geboten ist

Der Wangener Wirtschaftskreis zählt rund 130 Mitgliedsunternehmen. Nun organisiert das Netzwerk ein neues Veranstaltungsformat: Die „Nacht der Wirtschaft“ findet an diesem Freitag, 19. September, von 15 bis 22 Uhr statt. Unter anderem öffnen unter anderem die Firmen in den Gewerbegebieten Waltersbühl und Atzenberg sowie die Fachkliniken ihre Türen. Im Interview erzählt Wirtschaftskreis-Vorstand Marcus Eberlei, wie es zu der Idee kam.
Wirtschaft im Allgäu
