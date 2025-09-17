Icon Menü
„Nacht der Wirtschaft“ am 19. September in Wangen: Diese Betriebe sind dabeu

Wirtschaft im Allgäu

Premiere für ein neues Format: Was bei der „Nacht der Wirtschaft“ in Wangen geboten ist

Karriere, Ausbildung und vieles mehr: Der Wirtschaftskreis Wangen richtet am 19. September die „Nacht der Wirtschaft“ aus. Welche Rolle eine Turnhalle spielt.
Von Paulina Stumm
    Marcus Eberlei ist einer der drei Vorstände beim Wirtschaftskreis Wangen. Der Verein organisiert erstmals die „Nacht der Ausbildung“.
    Marcus Eberlei ist einer der drei Vorstände beim Wirtschaftskreis Wangen. Der Verein organisiert erstmals die „Nacht der Ausbildung“. Foto: Paulina Stumm

    Der Wangener Wirtschaftskreis zählt rund 130 Mitgliedsunternehmen. Nun organisiert das Netzwerk ein neues Veranstaltungsformat: Die „Nacht der Wirtschaft“ findet an diesem Freitag, 19. September, von 15 bis 22 Uhr statt. Unter anderem öffnen unter anderem die Firmen in den Gewerbegebieten Waltersbühl und Atzenberg sowie die Fachkliniken ihre Türen. Im Interview erzählt Wirtschaftskreis-Vorstand Marcus Eberlei, wie es zu der Idee kam.

