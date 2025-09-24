Investor zögert: Wie geht es mit dem Nadenberg-Projekt in Lindenberg jetzt weiter?

Wie geht es in Sachen Nadenberg weiter? Seit vielen Monaten herrscht Stillstand bei diesem Thema. Nun hat Bürgermeister Eric Ballerstedt im Stadtrat eine Art Wasserstandsmeldung abgegeben – ohne sich allerdings zu tief in die Karten schauen lassen. Offenbar ist die Stadt in Verhandlung mit verschiedenen Interessenten. Das seien „für Lindenberg ganz gute Nachrichten, auch wenn es sich zieht“, sagte Ballerstedt. Es seien zwar noch keine Verträge unterschrieben, das Vorhaben sei aber „etwas, das wir in absehbarer Zeit verwirklicht sehen.“
Millionen-Projekt im Allgäu
