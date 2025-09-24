Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Nadenberg-Projekt in Lindenberg: Bürgermeister Eric Ballerstedt nennt aktuellen Stand im Stadtrat

Millionen-Projekt im Allgäu

Investor zögert: Wie geht es mit dem Nadenberg-Projekt in Lindenberg jetzt weiter?

Die Stadt Lindenberg will das frühere Feriendorf-Areal verkaufen. Entstehen sollen Wohnungen, ein Hotel und ein Kindergarten. Allerdings stockt das Vorhaben.
Von Benjamin Schwärzler
    • |
    • |
    • |
    Das frühere Feriendorf am Nadenberg steht seit Jahren leer. Die Bungalows werden längst nicht mehr genutzt.
    Das frühere Feriendorf am Nadenberg steht seit Jahren leer. Die Bungalows werden längst nicht mehr genutzt. Foto: Lukas Huber (Archiv)

    Wie geht es in Sachen Nadenberg weiter? Seit vielen Monaten herrscht Stillstand bei diesem Thema. Nun hat Bürgermeister Eric Ballerstedt im Stadtrat eine Art Wasserstandsmeldung abgegeben – ohne sich allerdings zu tief in die Karten schauen lassen. Offenbar ist die Stadt in Verhandlung mit verschiedenen Interessenten. Das seien „für Lindenberg ganz gute Nachrichten, auch wenn es sich zieht“, sagte Ballerstedt. Es seien zwar noch keine Verträge unterschrieben, das Vorhaben sei aber „etwas, das wir in absehbarer Zeit verwirklicht sehen.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden