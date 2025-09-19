Icon Menü
Neubau und Sanierung: Grundschule wird 40-Millionen-Euro-Projekt in Lindenberg

Bildung im Allgäu

Neubau, Abriss, Erweiterung: Diese Grundschule im Allgäu wird zum Mega-Millionen-Projekt

Der Stadtrat stimmt einer Machbarkeitsstudie mit breiter Mehrheit zu. Was sich an der Grundschule und in dem Gebiet darum herum ändern wird.
Von Peter Mittermeier
    So kennen die Lindenberger die Grundschule. Die Ansicht wird sich ändern. Ein Teil des Ostflügels soll abgerissen werden.
    So kennen die Lindenberger die Grundschule. Die Ansicht wird sich ändern. Ein Teil des Ostflügels soll abgerissen werden. Foto: Caroline Mittermeier

    Die Lindenberger werden sich an einen neuen Anblick der Grundschule gewöhnen müssen - zumindest, wenn die Pläne zu deren Sanierung und Erweiterung umgesetzt werden. Sie sehen eine neue Sporthalle und einen Campus zusammen mit der früheren Antonio-Huber-Schule vor. Und: ein Teil des Ostflügels Richtung Marktstraße soll abgerissen werden. Dort ist ein Lernhaus als Anbau geplant. Gegen sechs Stimmen hat der Stadtrat eine entsprechende Machbarkeitsstudie gutgeheißen. Sie ist Grundlage für die jetzt folgenden konkreten Pläne. „Schieben wir die Maschine an“, sagte Bürgermeister Eric Ballerstedt. Das ist aktuell Stand der Dinge.

