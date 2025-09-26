Weiler-Simmerberg bekommt eine neue Ampel und zwei Zebrastreifen

An drei Stellen in der Marktgemeinde Weiler-Simmerberg werden es Passanten künftig leichter haben, die Fahrbahn zu queren: Wie Bürgermeister Tobias Paintner und Bauamtsleiter Stephan Bauer am Donnerstag im Umwelt- und Bauausschuss berichteten, sollen im kommenden Jahr an der Alois-von-Brinz-Straße eine Ampel und ein Fußgängerüberweg – besser bekannt als Zebrastreifen – gebaut werden. Ein solcher ist etwas später auch im oberen Teil der Alten Salzstraße in Simmerberg geplant.
Mehr Sicherheit für Fußgänger
