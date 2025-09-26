Icon Menü
Neue Ampel und Zebrastreifen in Weiler-Simmerberg: Verbesserte Sicherheit für Fußgänger geplant

Mehr Sicherheit für Fußgänger

Weiler-Simmerberg bekommt eine neue Ampel und zwei Zebrastreifen

Was viele Bürgerinnen und Bürger lange vehement gefordert haben, wird bald Realität: Die Marktgemeinde bekommt drei Querungshilfen. Wo und wann sie kommen.
Von Lukas Huber
    In der Mainacht hatten Unbekannte einen Zebrastreifen auf die Alois-von-Brinz-Straße gepinselt - und damit auf die fehlende Querungshilfe aufmerksam gemacht.
    An drei Stellen in der Marktgemeinde Weiler-Simmerberg werden es Passanten künftig leichter haben, die Fahrbahn zu queren: Wie Bürgermeister Tobias Paintner und Bauamtsleiter Stephan Bauer am Donnerstag im Umwelt- und Bauausschuss berichteten, sollen im kommenden Jahr an der Alois-von-Brinz-Straße eine Ampel und ein Fußgängerüberweg – besser bekannt als Zebrastreifen – gebaut werden. Ein solcher ist etwas später auch im oberen Teil der Alten Salzstraße in Simmerberg geplant.

