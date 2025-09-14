Icon Menü
Neue Fahrzeugbeschaffung stärkt Feuerwehr Bösenreutin: GW-L1 für mehr Einsatzkraft!

Feuerwehr im Landkreis Lindau

Für noch mehr Schlagkraft: Diese Feuerwehr im Allgäu hat ein neues Fahrzeug bekommen

Die Feuerwehr Bösenreutin hat einen neuen Gerätewagen bekommen. Die Gemeinde nimmt viel Geld in die Hand. Was das Fahrzeug kann und wofür es verwendet wird.
Von Benjamin Schwärzler
    •
    •
    •
    Die Feuerwehr Bösenreutin hat einen Gerätewagen in den Dienst gestellt. Es ist eines von insgesamt sechs Feuerwehrfahrzeugen in der Gemeinde Sigmarszell.
    Die Feuerwehr Bösenreutin hat einen Gerätewagen in den Dienst gestellt. Es ist eines von insgesamt sechs Feuerwehrfahrzeugen in der Gemeinde Sigmarszell. Foto: Daniel Padberg

    Die Feuerwehr Bösenreutin hat ein neues Fahrzeug in den Dienst gestellt: einen Gerätewagen Logistik, kurz GW-L1. Das moderne Fahrzeug erweitert die Schlagkraft der Feuerwehr erheblich. „Die Flexibilität und die moderne Ausstattung ermöglichen es uns, noch schneller und gezielter Hilfe leisten zu können“, sagte Kommandant Peter Neumann bei der offiziellen Übergabe.

