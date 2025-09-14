Für noch mehr Schlagkraft: Diese Feuerwehr im Allgäu hat ein neues Fahrzeug bekommen

Die Feuerwehr Bösenreutin hat ein neues Fahrzeug in den Dienst gestellt: einen Gerätewagen Logistik, kurz GW-L1. Das moderne Fahrzeug erweitert die Schlagkraft der Feuerwehr erheblich. „Die Flexibilität und die moderne Ausstattung ermöglichen es uns, noch schneller und gezielter Hilfe leisten zu können“, sagte Kommandant Peter Neumann bei der offiziellen Übergabe.
Feuerwehr im Landkreis Lindau
