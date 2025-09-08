Präventiv gegen Demenz: In diesem Allgäuer Kino wird das Gehirn trainiert

Bewusstsein schaffen für Demenzerkrankungen – das ist das Ziel der Bayerischen Demenzwoche. Rund 27.000 Menschen im Freistaat leiden unter einer solchen Erkrankung. Das teilt das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention mit. Verschiedene Aktionen und Angebote rund um das Thema Demenz wird es deshalb in der Woche vom 19. bis 28. September bayernweit geben. Auch im Westallgäu findet eine solche Veranstaltung statt.

