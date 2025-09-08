Icon Menü
Der Westallgäuer
Neue Krone Kino Lindenberg Bayerische Demenzwoche: Gehirntraining mit Erika Keil

Kinovorstellung

Präventiv gegen Demenz: In diesem Allgäuer Kino wird das Gehirn trainiert

Im Rahmen der Bayerischen Demenzwoche veranstaltet das Neue Krone Kino in Lindenberg eine besondere Filmvorstellung. Mit einem Programmpunkt, der das Gehirn anregt.
Von Lara Schäle
    Erika Keil präsentiert ihr Gedächtnistraining-Programm im Neue Krone Kino in Lindenberg
    Erika Keil präsentiert ihr Gedächtnistraining-Programm im Neue Krone Kino in Lindenberg Foto: Daniel Boscariol (Archiv), Benjamin Schwärzler (Archiv), Canva

    Bewusstsein schaffen für Demenzerkrankungen – das ist das Ziel der Bayerischen Demenzwoche. Rund 27.000 Menschen im Freistaat leiden unter einer solchen Erkrankung. Das teilt das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention mit. Verschiedene Aktionen und Angebote rund um das Thema Demenz wird es deshalb in der Woche vom 19. bis 28. September bayernweit geben. Auch im Westallgäu findet eine solche Veranstaltung statt.

