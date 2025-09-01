Icon Menü
Neue Pächterin für Wangener Museumscafé: Cornelia Soriano Eupen bringt frischen Wind ins historische Ambiente!

Gastronomie im Allgäu

In diesem Allgäuer Museumscafé gibt es bald eine neue Pächterin

Cornelia Soriano Eupen hat das Konditorhandwerk gelernt. Ihre Anstellung in einem Hotel tauscht sie mit der Selbstständigkeit. Wie sie das Café führen will.
Von Paulina Stumm
    Sie ist das neue Gesicht des Museumscafés in Wangen: Im Lauf des Septembers eröffnet Cornelia Soriano Eupen das Bistro-Café.
    Sie ist das neue Gesicht des Museumscafés in Wangen: Im Lauf des Septembers eröffnet Cornelia Soriano Eupen das Bistro-Café. Foto: Paulina Stumm

    In dem Schaukasten an der Außenwand des Museumscafés hängt dort, wo später einmal die Speisekarte aushängen soll, „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“, ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert. Immer wieder lockt es den Blick von Passanten auf sich. Dabei kommt es nicht von ungefähr, dass die neue Inhaberin des Museumscafés, Cornelia Soriano Eupen, zur Überbrückung ein Gemälde eines niederländischen Malers in den Schaukasten gehängt hat.

