Neue Tischtennis-Saison 2025/26 startet: Westallgäuer Vereine suchen ihre Nummer 1

Tischtennis im Allgäu

Ausblick auf die neue Tischtennis-Saison: Diese Vereine setzen jetzt auf eine neue Nummer 1

Für die Westallgäuer Teams beginnt am 20. September die Meisterschaft in den württembergischen Ligen. Wo die neue Saison direkt mit einem Derby startet.
Von Benjamin Schwärzler
    Nicht nur Simon Kleinhans (links) und Daniel Hane von der SV Weiler blicken erwartungsvoll auf die neue Tischtennis-Saison.
    Nicht nur Simon Kleinhans (links) und Daniel Hane von der SV Weiler blicken erwartungsvoll auf die neue Tischtennis-Saison. Foto: Thomas Gretler

    Die Spielpläne für die neue Tischtennis-Saison sind da. Unverändert sind elf Mannschaften aus dem Westallgäu für den aktiven Spielbetrieb in Württemberg gemeldet. Hier sind die wichtigsten Eckdaten.

