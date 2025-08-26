„Wir mussten handeln“: Sporthalle im Allgäu bekommt nach 50 Jahren einen neuen Boden

Seit über 50 Jahren ist die Rotmooshalle ein zentraler Ort für Sport und Begegnung in Isny. Seit der Eröffnung im Jahr 1974 lag dort noch immer der erste Belag – und der war längst am Ende seiner Lebensdauer. Immer wieder hatten sich in den vergangenen Jahren ganze Platten gelöst, die Hausmeister Matthias Lässer notdürftig flickte, damit der Sportbetrieb weiterlaufen konnte.
Turnhalle als Problemkind
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden