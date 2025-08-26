Icon Menü
Neuer Hallenboden in Isny: Sporthalle Rotmoos erstrahlt nach 50 Jahren im neuen Glanz

Turnhalle als Problemkind

„Wir mussten handeln“: Sporthalle im Allgäu bekommt nach 50 Jahren einen neuen Boden

Die Rotmooshalle in Isny ist 1974 eröffnet worden. Seitdem lag dort noch immer der erste Bodenbelag. Und war längst am Ende seiner Lebensdauer.
Von Jeanette Löschberger
    Der neue Hallenboden in der Rotmooshalle wurde bereits verlegt. Die zweite Lackschicht wird nach dem Schleifen aufgetragen.
    Der neue Hallenboden in der Rotmooshalle wurde bereits verlegt. Die zweite Lackschicht wird nach dem Schleifen aufgetragen. Foto: Jeanette Löschberger

    Seit über 50 Jahren ist die Rotmooshalle ein zentraler Ort für Sport und Begegnung in Isny. Seit der Eröffnung im Jahr 1974 lag dort noch immer der erste Belag – und der war längst am Ende seiner Lebensdauer. Immer wieder hatten sich in den vergangenen Jahren ganze Platten gelöst, die Hausmeister Matthias Lässer notdürftig flickte, damit der Sportbetrieb weiterlaufen konnte.

