Zweiter Bürgermeister: Jugendliche sollen vor der Kommunalwahl „laut sein“

Vor einem halben Jahr hat sich das neugewählte Jugendparlament in Lindenberg konstituiert. Jetzt hatten die Mitglieder bereits einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Denn Leni Steinmann, die das Amt seit dem Frühjahr innehatte, ist aus „wichtigen und privaten Gründen“ nicht mehr Mitglied des Jugendparlaments (JuPa), wie ihr Stellvertreter Emmanuel Driss informierte. Ihn wählten die Mitglieder nun einstimmig an die Spitze. Der 16-jährige Lindenberger besucht ebenso die Realschule wie seine neu gewählte Stellvertreterin: Sophie Schuhwerk ist ebenfalls 16 Jahre alt, wohnt aber in Ellhofen.

