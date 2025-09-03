Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Niederstaufen: Zoll stoppt Traktor-Schmuggler im Landkreis Lindau – so viel muss er zahlen

Niederstaufen

Zöllner stoppen Mann, der einen historischen Traktor über die Grenze schmuggeln will

Ein Rumäne versuchte, einen historischen Traktor über den Grenzübergang in Niederstaufen zu schmuggeln. Lindauer Zöllner stoppten ihn. So viel muss der Mann bezahlen.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Diesen historischen Traktor wollte ein Rumäne über die Grenze in Niederstaufen bringen.
    Diesen historischen Traktor wollte ein Rumäne über die Grenze in Niederstaufen bringen. Foto: Zoll

    Lindauer Zöllner haben in der vergangenen Woche einen Mann aus Rumänien gestoppt, der in Niederstaufen einen Traktor über die Grenze bringen wollte. Jedoch beachtete er nicht die erforderlichen Formalitäten, wie es in der Pressemitteilung heißt.

    Der Fahrer transportierte das Fahrzeug laut eigener Aussage für einen Freund und behauptete, die nötigen Formalitäten später in Rumänien zu erledigen.

    Lindauer Zöllner stoppen Traktor-Transport in Niederstaufen

    Nach Angaben des Zolls wurde der Traktor von Ford erstmals am 1. Januar 1966 zugelassen. Der Kaufpreis lag bei 1550 Schweizer Franken. Der Mann musste daraufhin 316 Euro als Einfuhrabgabe bezahlen. Danach durfte er seine Fahrt fortsetzen.

    Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Lindau am Bodensee

    • Einwohner: 25.845 (Stand: 31.12.2024)
    • Fläche: 33,06 Quadratkilometer
    • Lage: 401 Meter über dem Meeresspiegel
    • Landkreis: Lindau (Bodensee)
    • Bürgermeister: Claudia Alfons
    • Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Lindau: Lindauer Hafen, Lindauer Insel, Bayerischer Löwe, Heidenmauer, Gerberschanze, Altstadt, Stadtbahnhof Lindau, Zeughaus
    • Bekannte Feste und Veranstaltungen in Lindau: Hafenweihnacht, Kinderfest
    • Homepage: www.lindau.de

    Alle Nachrichten aus Weiler, dem Westallgäu und dem Landkreis Lindau lesen Sie hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden