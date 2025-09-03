Zöllner stoppen Mann, der einen historischen Traktor über die Grenze schmuggeln will

Lindauer Zöllner haben in der vergangenen Woche einen Mann aus Rumänien gestoppt, der in Niederstaufen einen Traktor über die Grenze bringen wollte. Jedoch beachtete er nicht die erforderlichen Formalitäten, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Der Fahrer transportierte das Fahrzeug laut eigener Aussage für einen Freund und behauptete, die nötigen Formalitäten später in Rumänien zu erledigen.

Lindauer Zöllner stoppen Traktor-Transport in Niederstaufen

Nach Angaben des Zolls wurde der Traktor von Ford erstmals am 1. Januar 1966 zugelassen. Der Kaufpreis lag bei 1550 Schweizer Franken. Der Mann musste daraufhin 316 Euro als Einfuhrabgabe bezahlen. Danach durfte er seine Fahrt fortsetzen.

