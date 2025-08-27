Veranstaltung am Sonntag Oldtimertreffen im Westallgäu: „Wir hängen alle ein bisschen an dem Alten“

In einem Allgäuer Dorf haben sich Oldtimerfreunde zusammengetan. Jetzt veranstalten sie ein Oldtimertreffen. Wer teilnehmen kann und was Besucher erwartet.