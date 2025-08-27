Oldtimerfreunde: „Wir hängen alle ein bisschen an dem Alten“

Die Wiese am Ortsrand von Oberreute wird sich am Sonntag, 31. August, in ein Dorado für Oldtimerfreunde verwandeln. Dann laden die Oldtimerfreunde Oberreute ab 10 Uhr zu einem Oldtimertreffen ein. Erwartet werden rund 70 Fahrzeuge – Autos, Zweiräder, Traktoren und andere Landmaschinen. Dazu gibt es Livemusik, Bewirtung mit Steaks, Würstchen, Pommes und Getränken sowie viel Gelegenheit zum Staunen, Fachsimpeln und gemütlichen Beisammensein. Ein Überblick.

