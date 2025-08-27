Icon Menü
Oldtimertreffen in Oberreute: Alte Fahrzeuge, Familienf Spaß und mehr am Sonntag!

Oldtimertreffen im Allgäu

Oldtimerfreunde: „Wir hängen alle ein bisschen an dem Alten“

In diesem Allgäuer Dorf haben sich Oldtimerfreunde zusammengetan. Jetzt veranstalten sie ein Oldtimertreffen. Wer teilnehmen kann und was Besucher erwartet.
Von Susi Donner
    Die vier Hauptorganisatoren in T-Shirts mit dem Aufdruck „Oldtimerfreunde Oberreute" auf dem 52 Jahre alten Kramer von Joachim Fink. Von links: Daniel Kennerknecht, Sven Schneider, Joachim Fink und Markus Falb.
    Die vier Hauptorganisatoren in T-Shirts mit dem Aufdruck „Oldtimerfreunde Oberreute“ auf dem 52 Jahre alten Kramer von Joachim Fink. Von links: Daniel Kennerknecht, Sven Schneider, Joachim Fink und Markus Falb. Foto: Susi Donner

    Die Wiese am Ortsrand von Oberreute wird sich am Sonntag, 31. August, in ein Dorado für Oldtimerfreunde verwandeln. Dann laden die Oldtimerfreunde Oberreute ab 10 Uhr zu einem Oldtimertreffen ein. Erwartet werden rund 70 Fahrzeuge – Autos, Zweiräder, Traktoren und andere Landmaschinen. Dazu gibt es Livemusik, Bewirtung mit Steaks, Würstchen, Pommes und Getränken sowie viel Gelegenheit zum Staunen, Fachsimpeln und gemütlichen Beisammensein. Ein Überblick.

