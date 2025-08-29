Polizei stellt bei Drogenrazzia in Allgäuer Stadt Kokain sicher

Ein größeres Polizeiaufgebot hat am Dienstagmorgen in Wangen für Aufsehen gesorgt. Passanten bemerkten bereits in den frühen Morgenstunden mehrere Einsatzfahrzeuge vor dem Landratsamt in der Lindauer Straße.
Großer Einsatz
Ein größeres Polizeiaufgebot hat am Dienstagmorgen in Wangen für Aufsehen gesorgt. Passanten bemerkten bereits in den frühen Morgenstunden mehrere Einsatzfahrzeuge vor dem Landratsamt in der Lindauer Straße.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden