Polizei entdeckt Drogenrazzia: Kokain und Festnahmen in Wangen sorgt für Aufsehen

Großer Einsatz

Polizei stellt bei Drogenrazzia in Allgäuer Stadt Kokain sicher

Drogenhandel, Untersuchungshaft und steigende Kokainfälle. „Kokain scheint auf dem besten Weg zu sein, die neue Volksdroge zu werden“.
Von Franziska Stölzle
    Mit mehreren Einsatzfahrzeugen ist die Polizei diese Woche im Allgäu gegen Drogenkriminalität vorgegangen. Dabei wurden mehrere Objekte durchsucht.
    Mit mehreren Einsatzfahrzeugen ist die Polizei diese Woche im Allgäu gegen Drogenkriminalität vorgegangen. Dabei wurden mehrere Objekte durchsucht. Foto: Lukas Huber (Archiv)


    Ein größeres Polizeiaufgebot hat am Dienstagmorgen in Wangen für Aufsehen gesorgt. Passanten bemerkten bereits in den frühen Morgenstunden mehrere Einsatzfahrzeuge vor dem Landratsamt in der Lindauer Straße.

