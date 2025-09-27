Diese Frau wird neue Chefin der Polizei Lindenberg

Amtswechsel bei der Polizei Lindenberg: Thomas Hüttinger geht in den Ruhestand. Der 61-Jährige hatte die Leitung der Polizeiinspektion, die für den gesamten oberen Landkreis Lindau zuständig ist, im Mai 2022 von Christian Wucher übernommen. „Sie haben die Dienststelle geprägt – nicht durch laute Worte oder große Gesten, sondern durch Beständigkeit, durch Verlässlichkeit und durch Ihre klare Linie“, sagte Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner bei der Verabschiedung auf dem Kulturboden in Lindenberg.

