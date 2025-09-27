Icon Menü
Amtswechsel bei der Polizei Lindenberg: Thomas Hüttinger geht in den Ruhestand, Sabrina Kopp übernimmt

Polizei im Allgäu

Diese Frau wird neue Chefin der Polizei Lindenberg

Bei der Polizei Lindenberg geht der bisherige Leiter Thomas Hüttinger in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin kommt aus München. Sie bleibt aber nicht lange.
Von Benjamin Schwärzler
    • |
    • |
    • |
    Polizeichef Thomas Hüttinger übergibt symbolisch den Schlüssel für die PI Lindenberg an seine Nachfolgerin Sabrina Kopp.
    Polizeichef Thomas Hüttinger übergibt symbolisch den Schlüssel für die PI Lindenberg an seine Nachfolgerin Sabrina Kopp. Foto: Christian Flemming

    Amtswechsel bei der Polizei Lindenberg: Thomas Hüttinger geht in den Ruhestand. Der 61-Jährige hatte die Leitung der Polizeiinspektion, die für den gesamten oberen Landkreis Lindau zuständig ist, im Mai 2022 von Christian Wucher übernommen. „Sie haben die Dienststelle geprägt – nicht durch laute Worte oder große Gesten, sondern durch Beständigkeit, durch Verlässlichkeit und durch Ihre klare Linie“, sagte Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner bei der Verabschiedung auf dem Kulturboden in Lindenberg.

