Polizeibericht: Beinahe-Zusammenstoß mit Polizeiauto - Beamte müssen auf den Gehweg ausweichen

Polizeibericht

Beinahe-Zusammenstoß mit Polizeiauto - Beamte müssen auf den Gehweg ausweichen

Beinahe-Unfall im Westallgäuer Weiler-Simmerberg am Freitagnachmittag. Eine Autofahrerin kam einer Streife auf der Gegenfahrbahn entgegen.
Von Allgäuer Zeitung
    Beinahe hätte es am Freitag einen Unfall mit einer Streife gegeben.
    Beinahe hätte es am Freitag einen Unfall mit einer Streife gegeben. Foto: Ralf Lienert (Symbolfoto)

    Am Freitagnachmittag ist es fast zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einer 52-jährigen Autofahrerin und einem Streifenwagen der Lindenberger Polizei gekommen.

    Die Frau kam der Streife auf der Gegenfahrbahn entgegen, sodass die Beamten auf den Gehweg ausweichen mussten, so die Polizei in einer Mitteilung. Bei der anschließenden Kontrolle gab die Frau an, einen Sekundenschlaf gehabt zu haben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Sachschaden entstand ebenfalls keiner

