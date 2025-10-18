Beinahe-Zusammenstoß mit Polizeiauto - Beamte müssen auf den Gehweg ausweichen

Am Freitagnachmittag ist es fast zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einer 52-jährigen Autofahrerin und einem Streifenwagen der Lindenberger Polizei gekommen.

Die Frau kam der Streife auf der Gegenfahrbahn entgegen, sodass die Beamten auf den Gehweg ausweichen mussten, so die Polizei in einer Mitteilung. Bei der anschließenden Kontrolle gab die Frau an, einen Sekundenschlaf gehabt zu haben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Sachschaden entstand ebenfalls keiner