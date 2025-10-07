„Das muss ich sacken lassen“: Allgäuer Radfahrer Karl Herzog wird Junioren-Europameister

Der „kleine Bruder von“ ist jetzt „Karl der Große“: Mit einer sensationellen Schlussrunde hat sich Karl Herzog bei der Straßen-EM in Frankreich den Europameistertitel der U19-Junioren geholt. Und das, obwohl er selbst zum jüngeren Jahrgang gehört und seine Konkurrenten teilweise zwei Jahre älter waren. „Das ist der größte Sieg meiner Laufbahn. Das muss ich jetzt erst einmal sacken lassen“, sagte Herzog im Ziel.

