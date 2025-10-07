Icon Menü
Radfahrer Karl Herzog aus Simmerberg wird U19-Junioren-Europameister im Straßenrennen

Radsport im Allgäu

„Das muss ich sacken lassen“: Allgäuer Radfahrer Karl Herzog wird Junioren-Europameister

Karl Herzog aus Simmerberg holt sich bei der Straßen-EM in Frankreich sensationell den Titel. Der 16-Jährige wandelt damit auf den Spuren seines Bruders.
    Da ist das Ding: Junioren-Europameister Karl Herzog zeigt seine Goldmedaille. Der 16 Jahre alte Radfahrer aus Simmerberg sorgte damit für ein Novum.
    Da ist das Ding: Junioren-Europameister Karl Herzog zeigt seine Goldmedaille. Der 16 Jahre alte Radfahrer aus Simmerberg sorgte damit für ein Novum. Foto: imago/frontalvision.com

    Der „kleine Bruder von“ ist jetzt „Karl der Große“: Mit einer sensationellen Schlussrunde hat sich Karl Herzog bei der Straßen-EM in Frankreich den Europameistertitel der U19-Junioren geholt. Und das, obwohl er selbst zum jüngeren Jahrgang gehört und seine Konkurrenten teilweise zwei Jahre älter waren. „Das ist der größte Sieg meiner Laufbahn. Das muss ich jetzt erst einmal sacken lassen“, sagte Herzog im Ziel.

