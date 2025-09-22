Jagdwilderer tötet Rehbock im Westallgäu: Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter in Grünenbach im Westallgäu einen Rehbock getötet. Im Waldstück „Platte“ im Bereich der Gemeindestraße Auf der Au wurde das tote Tier gefunden, wie die Polizei mitteilt.

Jagdwilderei ist strafbar

Mit einer Waffe, die normalerweise nicht von Jägern benutzt wird, wurde der Rehbock erschossen. Daher geht die Polizei davon aus, dass der Täter nicht berechtigt war, zu jagen. Die Beamten ermitteln deshalb wegen mehrerer infrage kommender Straftaten.

Menschen, die zwischen 18 Uhr am Samstagabend und 10.30 Uhr am Sonntagvormittag in der Gegend verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen oder beobachtet haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Lindenberg melden (Telefon: 08381/92010).

Jagdwilderer schießt Reh bei Maierhöfen an und verletzt es schwer

Ein Wilderer hat im Mai in der Nähe von Maierhöfen (Landkreis Lindau) ein Reh angeschossen und schwer verletzt. Ein Jäger informierte am Montagmorgen, 19.5.2025, die Polizei in Lindenberg über den Vorfall. Die Einschüsse hatten das Tier nicht getötet, sondern waren von einem unbekannten Täter abgefeuert worden. Mit welcher Waffe der Jagdwilderer das getan hatte, ist ebenfalls unklar.