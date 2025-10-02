Reiterinnen beweisen ihr Können

Am Ende ihres umfassenden Vorbereitungslehrganges bei Lena Holzer konnten die Schülerinnen ihr Wissen und Können unter Beweis stellen. Prüfer Friedrich Hagendorn beurteilte die Reiterinnen je nach Abzeichen und Ausbildungsstand in den Disziplinen Dressur und Springen, aber auch Geschicklichkeitsaufgaben und Bodenarbeit waren Teil der Prüfungen.

Höchste Priorität hatten dabei die Sicherheit und ein pferdegerechter Umgang. In der nachfolgenden Theorieprüfung wurden die Prüflinge in den Themen Sicherheit, Gesundheit, Natur der Pferde und ihre Haltung auf die Probe gestellt. Aber auch die Pflege der Vierbeiner, ihre korrekte Ausrüstung und ihre Bedürfnisse als Herden- und Fluchttier waren Teil der kleineren Reitabzeichen.

Bei den größeren Abzeichen kamen Fragen des Prüfers, wie eine artgerechte Unterbringung und Fütterung beim Pferd aussieht und welche Krankheiten und Verletzungen es beim Pferd gibt und wie damit umgegangen werden sollte. Das Üben und Lernen zahlte sich aus – am Nachmittag durften alle Reitschüler ihre Urkunde mit Stolz entgegennehmen.

Reitabzeichen 9: Eva Schmelzenbach, Leen Gansbeke; Reitabzeichen 8: Anna Sutter, Annika Beer, Hannah Beer, Chiara Isabell Wiedemann, Emma Lorenz, Julia Sophie Reitemann; Reitabzeichen 7: Anna Lenz, Lena Schleppenbäumer, Lia Müller, Maxima Rist, Neele Schleppenbäumer, Pia Burkhart, Viktoria Emilia Heim; Reitabzeichen 6: Hanna Semlinger, Nora Lenz.

