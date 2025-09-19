14 wackere Helfer kämpfen sich für ein neues Gipfelkreuz auf das Rindalphorn

Wer vom Westallgäu aus in Richtung Süden schaut, dem sticht vielerorts neben dem 1834 Meter hohen Hochgrat auch der Berg nebenan ins Auge: das Rindalphorn, das den zweithöchsten Gipfel der Nagelfluhkette stellt und sich auf Gemarkung von Steibis (Oberstaufen) befindet. Viele Wanderer schätzen die Tour dorthin. Hier ist in der Regel weniger los ist als am Hochgrat, der durch die Gondelbahn erschlossen ist.
Gemeinschaftsaktion in luftiger Höhe
