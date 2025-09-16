Icon Menü
Rückzug des Lindenberger Bürgermeisters Eric Ballerstedt: Die Entscheidung ist keine Überraschung

Kommentar

Bürgermeister tritt nicht mehr an: „Diese Entscheidung ist keine Überraschung“

Der angekündigte Rückzug des Lindenberger Bürgermeisters war fast zu erwarten, meint unser Autor. Welche Argumente von Eric Ballerstedt aber zu denken geben.
Peter Mittermeier
Von Peter Mittermeier
    •
    •
    •
    Eric Ballerstedt wird das Rathaus in Lindenberg verlassen. Der Bürgermeister hat angekündigt, bei der Kommunalwahl 2026 nicht mehr anzutreten.
    Eric Ballerstedt wird das Rathaus in Lindenberg verlassen. Der Bürgermeister hat angekündigt, bei der Kommunalwahl 2026 nicht mehr anzutreten. Foto: Benjamin Schwärzler, Manfred Czichon

    Selten hat sich in der Kommunalpolitik in Lindenberg vor Wahlen so viel in kurzer Zeit getan: Erst wirft der frühere Vorstandsvorsitzende von Hochland, Peter Stahl, seinen Hut in den Ring, dann kündigt Bürgermeister Eric Ballerstedt an, sich nicht um eine weitere Amtszeit zu bewerben. Er wird sich nach zwölf Jahren zurückziehen. Eine – für Westallgäuer Verhältnisse – kurze Amtszeit. Trotzdem ist seine Entscheidung keine Überraschung. Das lange Zögern des Rathauschefs ließ so etwas erwarten.

