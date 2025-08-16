Icon Menü
Schiffsunglück auf dem Bodensee: Wie die Ludwig zweimal unterging und das Schicksal der Passagiere besiegelte

Schiffswracks im Bodensee

Unglücksschiff auf dem Bodensee: Als es binnen Sekunden sinkt, kann sich kaum jemand retten

Am Grund des Bodensees liegen zahlreiche Schiffswracks. Eines kam nach seinem Untergang zurück an die Wasseroberfläche – und sank zehn Jahre später erneut.
Von Benno Haile
    Der Bodensee ist ein Idylle. Allerdings liegen auf dem Grund des Sees mehrere hundert Schiffswracks.
    Der Bodensee ist ein Idylle. Allerdings liegen auf dem Grund des Sees mehrere hundert Schiffswracks. Foto: picture alliance / dpa

    Die Nachricht sorgte für Aufsehen: Dieser Tage meldeten Wissenschaftler, dass sie am Grund des Bodensees drei weitere Schiffswracks entdeckt haben. Alleine im Seegebiet, das zu Baden-Württemberg gehört, verzeichnen Unterwasserarchäologen des Landesamtes für Denkmalpflege rund 300 Schiffswracks, lediglich 50 davon sind identifiziert. Zwar werden auch vereinzelt Wracks geborgen, jedoch werden die meisten Schiffe, die im Bodensee versunken sind, wohl für immer am Grund des Sees bleiben. Nicht so die Ludwig. Dieses Unglücksschiff brachte das traurige Kunststück fertig, gleich zweimal unterzugehen. Und beide Male wurde das Dampfschiff hinterher wieder geborgen.

