Schwerer Unfall auf der B308 heute aktuell: Vier Menschen verletzt - Stau auf Allgäuer Bundesstraße

Westallgäu

Vier Verletzte bei schwerem Unfall auf der B308

Bei einem Unfall auf der Alpenstraße B308 im Westallgäu wurden am Montagnachmittag offenbar vier Menschen verletzt. Eine Frau war in ihrem Wagen eingeklemmt.
Von Stephan Michalik
    Unfall auf der B308 heute.
    Unfall auf der B308 heute. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolfoto)

    Ein schwerer Unfall hat sich am Montagnachmittag auf der B308 bei Niederstaufen ereignet. Dabei sind nach Informationen unserer Redaktion vier Menschen verletzt worden. Demnach war gegen 16 Uhr ein Wohnmobil mit einem Auto zusammengestoßen.

    Stau auf der B308 aktuell

    Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Niederstaufen, Weißensberg und Hergensweiler. Eine offenbar schwerverletzte Frau schnitten sie mit technischem Gerät aus dem Auto frei. Der Rettungsdienst brachte sie danach mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Auch die drei weiteren Verletzten mussten nach ersten Informationen vor Ort im Krankenhaus behandelt werden.

    Auf der Alpenstraße kommt es auch während der Aufräumarbeiten zu Stau. Wie hoch der Sachschaden ist, und wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt.

    Weitere Infos folgen.

