Vier Verletzte bei schwerem Unfall auf der B308

Ein schwerer Unfall hat sich am Montagnachmittag auf der B308 bei Niederstaufen ereignet. Dabei sind nach Informationen unserer Redaktion vier Menschen verletzt worden. Demnach war gegen 16 Uhr ein Wohnmobil mit einem Auto zusammengestoßen.

Stau auf der B308 aktuell

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Niederstaufen, Weißensberg und Hergensweiler. Eine offenbar schwerverletzte Frau schnitten sie mit technischem Gerät aus dem Auto frei. Der Rettungsdienst brachte sie danach mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Auch die drei weiteren Verletzten mussten nach ersten Informationen vor Ort im Krankenhaus behandelt werden.

Auf der Alpenstraße kommt es auch während der Aufräumarbeiten zu Stau. Wie hoch der Sachschaden ist, und wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt.

Weitere Infos folgen.