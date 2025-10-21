Icon Menü
Shopping am Bodensee: Einkaufszentrum Lindaupark in Lindau mit neuen Läden und Gastrobereich

Erste Shops sind bekannt

Shoppen am Bodensee: Dieses Einkaufszentrum soll deutlich größer werden

Lindaupark investiert 70 Millionen Euro in die Modernisierung: Wie sich die Shopping-Mall in den kommenden zwei Jahren verändert, welche Shops schon fix sind.
Von Lukas Huber
    Die Außenfassade des Lindauparks soll Akzente setzen – und den Berliner Platz in Reutin städtebaulich aufwerten. Foto: Lindaupark

    Der Lindaupark wird in den kommenden zwei Jahren deutlich größer und auch moderner. Für Modernisierung, Ausbau und energetische Sanierung investiert das Unternehmen laut Mitteilung über 70 Millionen Euro in die Einrichtung, die im Jahr 2000 am Berliner Platz neben dem Bahnhof Reutin eröffnet worden war und jährlich etwa 3,5 Millionen Besucher zählt. Das Einkaufszentrum sei „zentraler Treffpunkt im Vierländereck Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein“.

