Wo zum bundesweiten Warntag im Westallgäu die Sirenen aufheulen

Gleich zwei Sirenen werden am kommenden Donnerstag im Landkreis Lindau ausgelöst. Das kündigt das Landratsamt Lindau an. Demnach ertönen gegen 11 Uhr die Alarme bei Liebherr Aerospaece in Lindenberg sowie am Rathaus in Weiler. Zudem werden verschiedene andere Warnkanäle getestet, ehe gegen 11.45 Uhr eine Entwarnung folgen soll.

Bundesweiter Warntag: Das steckt dahinter

Hintergrund ist der bundesweite Warntag, ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen. Er findet in der Regel jährlich am zweiten Donnerstag im September statt – und somit dieses Mal am 11. September. Laut Angaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sollen dabei viele Warnkanäle erprobt werden, mit denen die Menschen in Deutschland vor Gefahren gewarnt werden.

Zu diesen Kanälen zählen unter anderem Radio und Fernsehen, Warn-Apps wie NINA, Stadtinformationstafeln, Sirenen, Lautsprecherwagen, Infosysteme der Deutschen Bahn und der Mobilfunkdienst Cell Broadcast.