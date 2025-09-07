Icon Menü
Sirenen im Westallgäu: Bundesweiter Warntag am 11. September

Test für den Katastrophenfall

Wo zum bundesweiten Warntag im Westallgäu die Sirenen aufheulen

Was hinter dem bundesweiten Warntag steckt – und wann er ansteht.
Von Lukas Huber
    Zum bundesweiten Warntag heulen am Donnerstag vielerorts die Sirenen auf.
    Zum bundesweiten Warntag heulen am Donnerstag vielerorts die Sirenen auf. Foto: Peter Mittermeier (Archiv)

    Gleich zwei Sirenen werden am kommenden Donnerstag im Landkreis Lindau ausgelöst. Das kündigt das Landratsamt Lindau an. Demnach ertönen gegen 11 Uhr die Alarme bei Liebherr Aerospaece in Lindenberg sowie am Rathaus in Weiler. Zudem werden verschiedene andere Warnkanäle getestet, ehe gegen 11.45 Uhr eine Entwarnung folgen soll.

    Bundesweiter Warntag: Das steckt dahinter

    Hintergrund ist der bundesweite Warntag, ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen. Er findet in der Regel jährlich am zweiten Donnerstag im September statt – und somit dieses Mal am 11. September. Laut Angaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sollen dabei viele Warnkanäle erprobt werden, mit denen die Menschen in Deutschland vor Gefahren gewarnt werden.

    Zu diesen Kanälen zählen unter anderem Radio und Fernsehen, Warn-Apps wie NINA, Stadtinformationstafeln, Sirenen, Lautsprecherwagen, Infosysteme der Deutschen Bahn und der Mobilfunkdienst Cell Broadcast.

