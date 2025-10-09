Icon Menü
„Sonne“ in Heimenkirch mit 19 Wohnungen: Wie lange bleibt das Gerüst noch stehen?

Fauxpas im Endspurt

Arbeiten an der „Sonne“: Bleibt das Gerüst über die Wintermonate stehen?

Fehler an der Außenfassade verzögert endgültige Fertigstellung der „Sonne“ in Heimenkirch: Bürgermeister Markus Reichart spricht über den Stand der Dinge.
Von Lukas Huber
    Weil bei den Arbeiten an der Außenfassade ein Fehler passiert ist, muss das Gerüst länger stehenbleiben, als dies ursprünglich geplant war.
    Foto: Lukas Huber

    Wird das Projekt „Sonne“ noch in diesem Jahr fertig? Damit hatte die Marktgemeinde Heimenkirch eigentlich fest gerechnet, doch dann ist kürzlich ein ärgerlicher Fehler an der Außenfassade bemerkt worden. Deshalb ist der frühere Gasthof, in dem in den vergangenen Jahren für etwa elf Millionen Euro Platz für 19 Wohnungen und Gewerbe geschaffen wurde, aktuell eingerüstet. Wie berichtet, war im Endspurt eine falsche Grundierung für die abschließende Putzschicht aufgebracht worden.

