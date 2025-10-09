Arbeiten an der „Sonne“: Bleibt das Gerüst über die Wintermonate stehen?

Wird das Projekt „Sonne“ noch in diesem Jahr fertig? Damit hatte die Marktgemeinde Heimenkirch eigentlich fest gerechnet, doch dann ist kürzlich ein ärgerlicher Fehler an der Außenfassade bemerkt worden. Deshalb ist der frühere Gasthof, in dem in den vergangenen Jahren für etwa elf Millionen Euro Platz für 19 Wohnungen und Gewerbe geschaffen wurde, aktuell eingerüstet. Wie berichtet, war im Endspurt eine falsche Grundierung für die abschließende Putzschicht aufgebracht worden.
Fauxpas im Endspurt
