In diesen Gemeinden im Westallgäu wird die Kommunalwahl 2026 spannend

Lindenberg Kommt es im Westallgäuer Mittelzentrum vor der Kommunalwahl am 8. März zum spannenden Wahlkampf? Eric Ballerstedt hat im Frühjahr „großes Interesse“ an einer dritten Amtszeit als Oberhaupt in seiner Heimatstadt bekundet – eine endgültige Entscheidung will er bald im Stadtrat bekanntgeben. Nachdem der 49-Jährige 2020 ohne Gegenkandidaten wiedergewählt wurde, ist das dieses Mal anders: Peter Stahl, ehemaliger CEO von Hochland, hat vergangene Woche seine Kandidatur öffentlich gemacht. Der 58-Jährige geht für die Unabhängige Liste Lindenberg (ULLi) ins Rennen.
Das sind die Bürgermeisterkandidaten
