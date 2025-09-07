Icon Menü
Spannende Kommunalwahl im Westallgäu: Bürgermeisterkandidaten und Wahlkämpfe 2026

Das sind die Bürgermeisterkandidaten

In diesen Gemeinden im Westallgäu wird die Kommunalwahl 2026 spannend

Kommunalwahl in genau einem halben Jahr: In welchen Kommunen im westlichen Allgäu hören Bürgermeister auf, wo steht ein Wahlkampf an? Eine Übersicht.
Von Lukas Huber
    • |
    • |
    • |
    Am 8. März steht die Kommunalwahl an: In Lindenberg will Bürgermeister Eric Ballerstedt bald eine Stellungnahme zu seiner Zukunft abgeben (links oben), auf alle Fälle hat bereits Peter Stahl bekanntgegeben, dass er antreten möchte (links Mitte). Weitermachen möchte auch Tobias Paintner in Weiler-Simmerberg (links unten). Christian Hauber (rechts oben) hat seine Kandidatur in Stiefenhofen zurückgezogen und will nun Nachfolger von Martin Schwarz werden (rechts Mitte), der in Maierhöfen aufhört. Schluss ist auch für Markus Reichart in Heimenkirch. Er möchte Landrat werden.
    Lindenberg Kommt es im Westallgäuer Mittelzentrum vor der Kommunalwahl am 8. März zum spannenden Wahlkampf? Eric Ballerstedt hat im Frühjahr „großes Interesse“ an einer dritten Amtszeit als Oberhaupt in seiner Heimatstadt bekundet – eine endgültige Entscheidung will er bald im Stadtrat bekanntgeben. Nachdem der 49-Jährige 2020 ohne Gegenkandidaten wiedergewählt wurde, ist das dieses Mal anders: Peter Stahl, ehemaliger CEO von Hochland, hat vergangene Woche seine Kandidatur öffentlich gemacht. Der 58-Jährige geht für die Unabhängige Liste Lindenberg (ULLi) ins Rennen.

