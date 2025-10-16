Spendenaktion für dieses beliebte Bad hat Erfolg: Was mit dem Geld passiert.

Im vergangenen Spätherbst wurde das Schwimmfloß des Lindenhofbads bei einem Sturm aus seiner Verankerung gerissen. Die Plattform trieb ab und blieb seitdem verschwunden. Der Förderverein der sehr beliebten Lindauer Badestelle will daher ein neues Schwimmfloß anschaffen. Um die hohen Kosten von netto rund 12.000 Euro stemmen zu können, startete er im August eine Spendenaktion auf betterplace.org.
Förderverein ist „super-happy“
