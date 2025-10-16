Icon Menü
Spendenaktion für das Lindi in Lindau hat Erfolg: Schwimmfloß für Lindenhofbad wird gekauft

Förderverein ist „super-happy“

Spendenaktion für dieses beliebte Bad hat Erfolg: Was mit dem Geld passiert.

Der Badestelle ist vergangenes Jahr ihr Schwimmfloß abhanden gekommen. Die teure Anschaffung konnte sich der Förderverein nicht leisten und hatte eine Idee
Von Steffen Lang
    • |
    • |
    • |
    Das Lindi im Lindenhofpark gehört zu den besonderen Badestellen am Bodensee.
    Das Lindi im Lindenhofpark gehört zu den besonderen Badestellen am Bodensee. Foto: Christian Flemming

    Im vergangenen Spätherbst wurde das Schwimmfloß des Lindenhofbads bei einem Sturm aus seiner Verankerung gerissen. Die Plattform trieb ab und blieb seitdem verschwunden. Der Förderverein der sehr beliebten Lindauer Badestelle will daher ein neues Schwimmfloß anschaffen. Um die hohen Kosten von netto rund 12.000 Euro stemmen zu können, startete er im August eine Spendenaktion auf betterplace.org.

