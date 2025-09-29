Parkplätze, Garage, Carports: Wie sehr darf eine Stadt ihre Bürgerinnen und Bauherren bevormunden?

Wie viele Vorschriften, wie viel Regulierung braucht der Bürger – speziell rund um das Thema Bauen? Diese Frage kam im Stadtrat in Lindenberg auf, als es um die neue Stellplatzsatzung ging. Aufgrund einer neuen Rechtsgrundlage wird die bestehende zum 1. Oktober unwirksam. Das Gremium musste eine neue Satzung verabschieden, welche die Verwaltung mit Hilfe eines Juristen angepasst und überarbeitet hatte. Die Diskussion darüber verlor sich teilweise in kleinste Details – und wirkte wohl nicht nur auf die rund 20 Zuhörer wie ein Hochschul-Crashkurs in Sachen Baurecht.
Diskussion im Allgäu
