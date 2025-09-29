Icon Menü
Stadt Lindenberg überarbeitet Stellplatzsatzung: Neue Regelungen für Bauherren

Diskussion im Allgäu

Parkplätze, Garage, Carports: Wie sehr darf eine Stadt ihre Bürgerinnen und Bauherren bevormunden?

Die Stadt Lindenberg muss aufgrund einer neuen Rechtsgrundlage ihre Stellplatzsatzung überarbeiten. Im Stadtrat geht es aber um mehr – auch um den Klimawandel.
Von Benjamin Schwärzler
    Parken, Parkplatz, Parkschein, Hallhof, Auto, Pkw, Parkplatzsituation, Abstellen, Abstellplatz, Stellplatz Foto: Eva Maria Häfele (Symbolbild)

    Wie viele Vorschriften, wie viel Regulierung braucht der Bürger – speziell rund um das Thema Bauen? Diese Frage kam im Stadtrat in Lindenberg auf, als es um die neue Stellplatzsatzung ging. Aufgrund einer neuen Rechtsgrundlage wird die bestehende zum 1. Oktober unwirksam. Das Gremium musste eine neue Satzung verabschieden, welche die Verwaltung mit Hilfe eines Juristen angepasst und überarbeitet hatte. Die Diskussion darüber verlor sich teilweise in kleinste Details – und wirkte wohl nicht nur auf die rund 20 Zuhörer wie ein Hochschul-Crashkurs in Sachen Baurecht.

