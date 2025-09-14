Icon Menü
Tempo 50 und Zone 30: An zwei Stellen in Hergatz muss künftig langsamer gefahren werden - das ist der Grund

Verkehr

An zwei Stellen in Hergatz muss künftig langsamer gefahren werden: Das ist der Grund

Gleich für zwei Bereiche hat die Gemeinde Hergatz die erlaubte Geschwindigkeit reduziert. In einem Fall werden sogar zwei unterschiedliche Schilder angebracht.
Von Anna Feßler
    Zone 30 gilt künftig in einem Ortsteil von Hergatz. Auch in einem anderen Bereich wurde die zulässige Geschwindigkeit reduziert.
    Zone 30 gilt künftig in einem Ortsteil von Hergatz. Auch in einem anderen Bereich wurde die zulässige Geschwindigkeit reduziert. Foto: Alexander Kaya (Archiv)

    An zwei Stellen in Hergatz muss künftig langsamer gefahren werden. Der Gemeinderat hat für zwei Bereiche beschlossen, dass die Geschwindigkeit reduziert werden soll. So gilt künftig in Itzlings Zone 30 und Im Eichenstock wird das erlaubte Tempo auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert. Einstimmig sprach sich das Gremium für die Änderungen aus, teilt Bürgermeister Oliver-Kersten Raab auf Anfrage mit.

