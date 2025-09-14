An zwei Stellen in Hergatz muss künftig langsamer gefahren werden: Das ist der Grund

An zwei Stellen in Hergatz muss künftig langsamer gefahren werden. Der Gemeinderat hat für zwei Bereiche beschlossen, dass die Geschwindigkeit reduziert werden soll. So gilt künftig in Itzlings Zone 30 und Im Eichenstock wird das erlaubte Tempo auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert. Einstimmig sprach sich das Gremium für die Änderungen aus, teilt Bürgermeister Oliver-Kersten Raab auf Anfrage mit.
Verkehr
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden